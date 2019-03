A economia norte-americana desacelerou mais no quarto trimestre de 2018 do que o estimado anteriormente. Apesar disso, o crescimento do PIB no total do ano manteve-se nos 2,9%.

A economia dos Estados Unidos travou mais do que o previsto anteriormente no quarto trimestre de 2018, revelou esta quinta-feira, 28 de março, o Departamento do Comércio norte-americano. Esta desaceleração mais acentuada é um mais sinal negativo para o início de 2019 numa altura em que os indicadores económicos apontam para uma degradação do ritmo de crescimento a nível mundial. Apesar desta revisão em baixa, o crescimento anual manteve-se nos 2,9%, o maior desde 2015 A chegada de dados mais completos levou a que o Departamento do Comércio revisse em baixa, na terceira e última estimativa, o crescimento do PIB no quarto trimestre de 2018 de 2,6% para 2,2%, intensificando a desaceleração face aos 3,4% registado no terceiro trimestre. Esta revisão em baixa deve-se a um menor contributo do consumo privado e público que foi compensado parcialmente por uma diminuição das importações (que têm impacto negativo no PIB).Este dado chega numa altura em que os bancos centrais estão a ajustar o seu discurso relativamente à política monetária. Na semana passada, a Reserva Federal cortou as previsões de crescimento dos EUA e garantiu que não vai subir os juros este ano, tendo na reunião anterior aberto a porta a uma descida - hipótese que entretanto ganha cada vez mais força Esta é a resposta às indicações de que o ritmo de crescimento da economia está a perder força. Os economistas consultados pela Bloomberg antecipam um crescimento do PIB de 1,5% no primeiro trimestre deste ano, o que a concretizar-se será a expansão trimestral mais baixa em dois anos. A primeira estimativa será divulgada a 26 de abril.Estes dados tornam também cada vez mais difícil que 2019 seja um ano de aceleração para a economia norte-americana, tal como antecipava a Casa Branca no Orçamento de Estado para 2020. Donald Trump e a sua equipa antecipam um crescimento de 3,2% em 2019 e de 3,1% em 2020. Já a Fed prevê que a economia cresça 2,3% em 2019 e 1,9% em 2020.