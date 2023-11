Crise política: CFP acompanha impacto económico com "serenidade e prudência"

Temos que acompanhar [os desenvolvimentos políticos atuais], mas com toda a serenidade e com toda a prudência", referiu a líder do CFP, em audição no Parlamento sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2024), quando questionada sobre o impacto da atual crise na proposta orçamental em discussão.

Em causa está uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça , na qual o nome de António Costa é mencionado como tendo intervido para "desbloquear procedimentos" em projetos de lítio e hidrogénio, onde há suspeitas de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político, prevaricação e tráfico de influência.