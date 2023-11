Três escutas validadas a António Costa e conversas com João Galamba

O Supremo Tribunal de Justiça validou afinal não uma mas sim três escutas telefónicas em que o primeiro-ministro, António Costa, foi acidentalmente apanhado a falar com o então ministro do Ambiente: as interceções telefónicas dizem respeito a conversas tidas entre António Costa e João Pedro Matos Fernandes, em 28 de dezembro de 2020, e 9 de janeiro de 2021, avança o Correio da Manhã esta quarta-feira.O primeiro-ministro foi também acidentalmente apanhado em interceções telefónicas com outros suspeitos, um dos quais terá sido João Galamba, ministro das Infraestruturas, já constituído arguido. O inquérito aberto a Costa chegou na terça-feira ao STJ, vai ser dirigido pelo Ministério Público (MP) junto do STJ e não tem arguidos.As três escutas em que o primeiro-ministro foi acidentalmente apanhado resultaram de contactos institucionais feitos por iniciativa do próprio Costa para o ministro do Ambiente. Dessas três interceções, a primeira foi validada pelo STJ no mandato de António Piçarra. As restantes duas escutas foram validadas pelo STJ já no mandato do atual presidente Henrique Araújo.Leia mais aqui