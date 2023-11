Governo reuniu-se antes de Costa seguir para o Conselho de Estado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Ministros está reunido em São Bento esta quinta-feira, 9 de novembro. Desta vez, ao contrário do que é habitual, não haverá o tradicional "briefing".





À hora deste artigo, a RTP avança que o encontro está prestes a terminar. Após esta reunião, o primeiro-ministro António Costa dirige-se para o Conselho de Estado no Palácio de Belém.





Esta quinta-feira, foi noticiado que o primeiro-ministro exonerou Vítor Escária das funções de seu chefe de gabinete e nomeou o major general Tiago Vasconcelos, até agora assessor militar de António Costa, disse à Lusa fonte oficial do Governo.





Vítor Escária foi detido para interrogatório na terça-feira, de manhã, na sequência das buscas judiciais ao seu gabinete na residência oficial do primeiro-ministro e à sua casa por suspeitas relacionadas com negócios com lítio e hidrogénio.



Esta investigação judicial levou nesse mesmo dia António Costa a pedir ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a sua demissão de primeiro-ministro.