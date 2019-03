As conclusões do estudo não permitem dizer que os juros não vão, de todo, subir. Mas indicam que há fatores que os pressionam em baixa.



Por exemplo, o envelhecimento da população das economias desenvolvidas está relacionado com um aumento da poupança agregada, porque esta população tende a poupar mais do que as camadas jovens. Esta é uma tendência com elevado grau de previsibilidade, o que permite dizer que na próxima década esta pressão em baixa se vai manter.



O Banco de Portugal explica que o rácio da população com idade superior a 65 anos face à população em idade ativa poderá, segundo projeções da Comissão Europeia, subir para 50% até 2050. Neste contexto, as projeções antecipam que "o nível da taxa de juro natural na área do euro se mantenha baixo, refletindo quedas passadas nas taxas de fertilidade, um aumento da esperança média de vida e um maior índice de dependência de idosos", lê-se no boletim. "Mantendo-se as perspetivas atuais, é possível que o nível das taxas de juros reais continue a diminuir até 2030", admite a nota de rodapé do estudo.



Também o aumento da desigualdade na distribuição dos rendimentos nas economias desenvolvidas acaba por gerar mais poupança agregada, já que mais rendimento concentrado em menos pessoas tende a resultar numa maior poupança dessa camada da população do que a que resultaria se esse rendimento estivesse disperso.



As economias emergentes, e alguns países produtores de petróleo também têm concorrido para gerar maior poupança. O próprio ambiente financeiro, com o aumento da incerteza e da aversão ao risco, depois da grande crise de 2007-2008, tem reduzido o apetite pelo risco. E as expectativas quanto ao crescimento económico têm contido as decisões de investimento.



Tudo junto, verifica-se que a poupança global tem vindo a aumentar, pressionando em baixa a taxa de juro natural das economias desenvolvidas, que pode ser entendida como os juros expectáveis numa situação de equilíbrio macroeconómico.



Ora, quando esta taxa de juro natural é baixa – aqui o Banco de Portugal recomenda um conjunto alargado de cautelas, já que este é um indicador não observável – as taxas de juro diretoras, definidas pelos bancos centrais, têm menor margem para ser elevadas. Isto porque quando são superiores ao juro natural estão a provocar um efeito contracionista na economia, do mesmo modo que quando são mais baixas o impacto será expansionista.



"Deve-se reconhecer que, neste contexto, aumenta a probabilidade de que o nível da taxa de juro de política monetária atinja o seu limiar inferior," conclui o estudo do Banco de Portugal. Uma consequência imediata é que se os bancos centrais precisarem de estimular o crescimento económico, têm de recorrer a políticas não convencionais, como tem já acontecido com o BCE. "Tal situação poderá implicar que, pretendendo-se alcançar um maior grau de acomodação monetária, seja necessário recorrer mais frequentemente a medidas não convencionais de política monetária", conclui o estudo.

O dinheiro barato poderá durar mais uma década nas economias desenvolvidas, como por exemplo a da zona euro. Segundo um estudo do Banco de Portugal, e assumindo as atuais projeções demográficas, os juros deverão continuar a diminuir até 2030. Para as empresas e as famílias é bom, mas para os bancos centrais é um desafio."O espaço para subidas do nível das taxas de juro diretoras do BCE pode ser mais reduzido do que o estimado no passado," reconhece o estudo, publicado no âmbito do Boletim Económico de março. Por outras palavras, a forma como as economias desenvolvidas estão a evoluir está a deixar menos margem aos bancos centrais para praticarem juros elevados. O que é uma boa notícia para quem quer aceder a financiamento, sejam famílias, sejam empresas, que pretendam consumir ou investir.