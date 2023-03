Dívida pública fixou-se em 113,9% em 2022. É o valor mais baixo em 12 anos

dívida pública

O Estado chegou ao final de 2022 com uma dívida pública de 113,9% do produto interno bruto (PIB), o que representa o valor mais baixo desde 2011 quando a cifra atingiu os 114,4% do PIB, indicou o Banco de Portugal (BdP) esta sexta-feira.Este resultado representa uma queda de 11,5 pontos percentuais face à dívida de 2021, quando atingiu os 125,4% do PIB, refere a instituição liderada por Mário Centeno. "Em 2022, ana ótica de Maastricht aumentou 3,3 mil milhões de euros, para 272,6 mil milhões de euros", indica o BdP. No Orçamento do Estado para 2023, o Governo apontava para uma dívida de 115% do PIB, ou seja, uma diferença de 1,1 pontos percentuais.O valor agora apurado pelo BdP e pelo Instituto Nacional de Estatística, fica ligeiramente abaixo do avançado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, no final de fevereiro quando apontou para 113,8% do PIB.Em termos de detentores de dívida, o BdP destaca o facto de ter aumentado para as famílias 2,6 mil milhões de euros em 2022, "sobretudo através da subscrição de certificados de aforro, no montante de 7,2 mil milhões de euros", explicando que "este instrumento se tornou mais atrativo em 2022 com a subida das taxas de juro associadas à sua rendibilidade".A instituição refere ainda que "o valor do final de 2022 (19,6 mil milhões de euros) superava o último máximo da série, registado em janeiro de 2008 (18,2 mil milhões de euros)".

No final do ano passado, os investidores não residentes detinham 45% do total da dívida pública portuguesa, o Banco de Portugal 26% da dívida pública e os bancos residentes 12%.

