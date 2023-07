Economia abranda e arrisca contração no 2.º trimestre

Economistas dão como certo um abrandamento do PIB português entre abril e junho, após um primeiro trimestre de forte crescimento. Portugal pode mesmo ter contraído ainda que ligeiramente. Ainda assim, as expectativas para o conjunto do ano são agora mais otimistas.



Após crescer 1,6% em cadeia no primeiro trimestre, uma desaceleração económica é dada como “inevitável”. Paulo Calado Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 21:23







A economia portuguesa terá travado no segundo trimestre, a avaliar pelas previsões das diferentes entidades que acompanham a evolução da economia nacional. As projeções já conhecidas apontam para um abrandamento, mas a sua dimensão não é consensual. Estima-se que o produto interno bruto (PIB) português tenha oscilado entre um crescimento ténue e uma contração, face ao trimestre anterior.



... ... Saber mais PIB NECEP Católica ISEG Portugal BPI Montepio conjuntura

