Economia consegue excedente externo de 256 milhões até julho

té julho de 2021, a economia portuguesa registou um excedente externo de 256 milhões de euros, mais 1.231 milhões de euros do que em igual período do ano anterior." Face a 2019, a diferença é de 147 milhões de euros.

Para este resultado contribuiu a subida das exportações de bens a um ritmo mais elevado do que o das importações, nos primeiros sete meses do ano – o que permitiu diminuir o défice da balança de bens.Contribuiu também o aumento dos fundos europeus recebidos este ano, que ajuda a melhorar o excedente da balança de rendimento secundário e a reduzir o défice da balança de rendimento primário.E, por fim, deu também uma ajuda determinante o recebimento de cerca de 1.100 milhões de euros do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, provenientes da devolução da margem financeira retida em 2011 no âmbito do programa da troika. "Este recebimento determinou o aumento do excedente da balança de capital", diz o Banco de Portugal.Olhando apenas para o mês de julho, o défice de bens diminuiu em termos homólogo, tendo passado de 7.365,3 milhões de euros, para 7.054,5 milhões. Ainda assim, as exportações continuam a crescer em termos homólogos a um ritmo menor do que o das importações (13% contra 23,9%).Do lado dos serviços, verificou-se uma recuperação das exportações, permitindo uma melhoria mensal do excedente em mais de mil milhões de euros, para 3.849,8 milhões de euros. Porém, quando comparado com o mesmo mês de 2020, a balança de serviços continua com um excedente mais curto. Neste momento o excedente é de 3.849,8 milhões de euros, enquanto há um ano atingia já 4.855,9 milhões de euros (a explicação está nos primeiros meses de 2020, que não tinham sido ainda afetados pela pandemia).O banco central adianta que as vendas de serviços ao exterior subiram 28% e as compras 26,7%, em termos homólogos. E no caso das viagens e turismo, o crescimento das exportações atingiu 45,6%, mas mesmo assim continuam aquém dos níveis pré-pandemia. As receitas dos turistas provenientes de França, Reino Unido, Espanha e EUA aumentaram, ajudando a melhorar as contas.