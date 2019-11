Economia francesa deverá abrandar neste último trimestre

França tem conseguido superar as estimativas, apresentando ritmos de crescimento da economia superiores ao esperado. O banco central do país vem agora moderar o otimismo, apontando para uma travagem da economia neste último trimestre do ano.

França revelou que o seu produto interno bruto (PIB) cresceu 0,3% no terceiro trimestre, mantendo o ritmo de crescimento registado no segundo trimestre do ano, apesar de as previsões apontarem para um abrandamento. Este desempenho da economia superou assim as estimativas dos economistas, que esperavam um crescimento de 0,2%.