Economia portuguesa foi a que mais caiu na UE no primeiro trimestre

A economia portuguesa foi a que mais caiu na União Europeia no primeiro trimestre deste ano, ao recuar 3,3% face ao trimestre anterior, divulgou o Eurostat nesta terça-feira, 8 de junho Nos primeiros três meses deste ano, a economia da União Europeia caiu 0,1% em cadeia. A maior contração do PIB deu-se em Portugal, onde a economia recuou 3,3% face ao trimestre anterior. Seguiu-se a Eslováquia (-2%), a Alemanha (1,8%) e a Letónia (1,7%).Durante a maior parte do primeiro trimestre, Portugal passou por um segundo confinamento para responder à pandemia de covid-19, que obrigou ao encerramento da grande maioria das atividades económicas.No primeiro trimestre, a economia da zona euro contraiu-se 0,3% face aos últimos três meses de 2020. Esta contração ocorre depois de o PIB da zona euro ter caído 0,6% no quarto trimestre, "depois de uma forte recuperação" no terceiro trimestre do ano passado. Recorde-se que, nesse período, o PIB avançou 12,6% na zona euro.Já em termos homólogos, o PIB caiu 1,3% na zona euro.Segundo o Eurostat, no primeiro trimestre de 2021, as despesas de consumo diminuíram 2,3% na zona euro (menos do que a queda de 2,6% verificada no trimestre anterior), sendo o único componente do PIB das economias da moeda única que recuou.Por outro lado, a formação bruta de capital fixo avançou 0,2%, as exportações aumentaram 1% e as importações subiram 0,9%.No entanto, estas componentes abrandaram face aos ritmos de crescimento em cadeia verificados no quarto trimestre, quando o investimento avançava 2,5%, as exportações cresciam 3,8% e as importações subiam 4,5%."As despesas de consumo final das famílias teve uma contribuição negativa para o crescimento do PIB na zona euro (de 1,2 pontos percentuais), enquanto as contribuições da formação bruta de capital fixo (+0,1) e as mudanças nos inventários (+0,7) foram positivas. A contribuição do balanço externo foi ligeiramente positiva na zona euro, enquanto a contribuição das despesas públicas foi neutra", descreve o Eurostat.(Notícia em atualização)