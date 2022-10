Economistas já esperam recessão nos EUA

A economia norte-americana vai entrar em recessão nos próximos 12 meses, numa altura em que a Reserva Federal luta para conseguir fazer descer a inflação persistente no país. E a contração da economia vai ditar uma redução no emprego. São estas as conclusões do último inquérito do Wall Street Journal a economistas.





Em média, os economistas questionados fixam a probabilidade de uma recessão na economia norte-americana nos próximos 12 meses nos 63%. Em julho essa percentagem não ia além dos 49%. É, aliás, segundo o WSJ, a primeira vez desde julho de 2020 que os economistas apontam uma probabilidade de recessão nos Estados Unidos acima dos 50%.



As previsões do painel de especialistas que integram o painel do WSJ são agora mais cinzentas. Os economistas antecipam uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros dois trimestres de 2023, uma revisão em baixa face ao último inquérito daquele jornal onde era esperado um ligeiro crescimento.





Em media, os economistas preveem que a economia caia 0,2% homólogos no primeiro trimestre de 2023 e outros 0,1% no Segundo trimestre. Em julho era esperado um crescimento de 0,8% e 1%, respetivamente, naqueles dois trimestres.





Os economistas questionados pelo Wall Street Journal admitem também, face à travagem da economia e com menores receitas, que as empresas cortem no emprego.