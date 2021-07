Empresas estão mais confiantes nas exportações, mas não chega para superar vendas de 2019

As empresas em Portugal estão mais confiantes quanto à sua capacidade de exportação de bens este ano: acreditam que vão vender mais 7,2% do que no ano passado. Ainda assim, mesmo que estas expectativas se confirmem, as exportações ainda vão ficar 10,6% abaixo dos valores pré-pandemia. Os dados foram publicados esta segunda-feira, 12 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).As expectativas dos empresários foram atualizadas em maio, face às primeiras previsões que tinham sido recolhidas em novembro do ano passado. Conforme explica o INE, os resultados desta segunda avaliação mostram expectativas de um aumento de 7,2% das exportações de bens este ano, quando comparado com 2020. As empresas esperam aumentos de 7,5% nas exportações para os países extra-comunitários, e de 7% para os mercados da União Europeia."Face à primeira previsão efetuada em novembro de 2020, esta estimativa corresponde a uma revisão em alta de 2,3 pontos percentuais da variação esperada das exportações em 2021 (+1,9 pontos nas exportações Intra-UE e +3,2 pontos nas exportações Extra-UE)", lê-se no boletim do INE.A explicar este aumento de confiança está o melhor comportamento do que o esperado na generalidade dos mercados de destino que já são clientes das empresas em Portugal, mas também as melhorias verificadas noutros mercados específicos.Por categorias de bens, há um otimismo assinalável quanto às vendas de máquinas e outros bens de capital. Neste tipo de bens, os empresários esperam um aumento de 8,9% das exportações, em particular devido aos mercados intra-comunitários (para onde se espera uma subida de 13,2%, enquanto para os mercados fora da UE espera-se uma contração de 1,1%). Já em novembro as expectativas era boas em relação à exportação deste tipo de bens, mas agora melhoraram ainda mais (a maior revisão em alta verificou-se nesta categoria).Também noutros fornecimentos industriais há uma boa perspetiva, esperando-se uma subida de 7,1% que será suportada pelas vendas dentro e fora da UE.