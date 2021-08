Confiança dos consumidores recupera em agosto

Leia Também Atividade económica e consumo privado aumentam em julho

Os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico recuperaram em agosto, depois da queda verificada no mês anterior. Isto num período em que as expectativas quanto à evolução da situação económica do país melhoraram, assim como as expectativas em relação à evolução da situação financeira familiar.Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 30 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no âmbito dos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores.A evolução positiva da confiança dos consumidores no último mês, indica o INE, "resultou sobretudo do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, tendo as restantes componentes (opiniões sobre a evolução passada e futura da situação financeira do agregado familiar e expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes) também contribuído positivamente".(Notícia em atualização)