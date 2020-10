Relativamente a julho de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,7 mil milhões de euros.

O endividamento do setor não financeiro da economia portuguesa - que engloba empresas, famílias e Estado - subiu pelo segundo mês consecutivo em agosto para os 736,6 mil milhões de euros, o que representa um novo máximo histórico, segundo os dados revelados hoje pelo Banco de Portugal Relativamente a julho de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,7 mil milhões de euros.



Do montante total, 334,4 mil milhões de euros dizem respeito ao endividamento no setor público, num bolo onde se encaixam as administrações e as empresas públicas, uma subida superior aos 2 mil milhões de euros face ao mês anterior. Agosto foi o mês em que este setor registou também um máximo histórico, neste campo, e o segundo consecutivo a registar aumentos, depois de um alívio em junho.



Apesar dos recordes registados, o endividamento do setor privado diminuiu 585 milhões de euros, entre julho e agosto, para os 402,146 mil milhões de euros.



Neste campo, é de salientar a redução registada nas grandes empresas de 161 milhões de euros, em termos mensais. Ainda assim, são as microempresas (a grande maioria) e as médias empresas as mais prejudicadas, neste segmento, durante a pandemia. No mês em análise envididaram-se mais 481 milhões e 61 milhões de euros, respetivamente.