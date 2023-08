Excedente comercial da Zona Euro aumentou para 23 mil milhões em junho

A contribuir para a melhoria do saldo comercial dos países da moeda única esteve o acentuado recuo nas importações, enquanto as exportações cresceram.

Leia Também Excedente comercial da Zona Euro aumentou para 25,6 mil milhões em março

Leia Também Zona Euro regista primeiro excedente comercial de bens em mais de um ano

O excedente comercial da Zona Euro aumentou para os 23 mil milhões de euros em junho. O valor, divulga esta quinta-feira a estimativa rápida do Eurostat, compara com um défice de 27,1 mil milhões de euros em junho do ano anterior."A exportação de bens para o resto do mundo em junho de 2023 foi de 252,3 mil milhões de euros, um aumento de 0,3% face a junho de 2022. As importações de bens fixaram-se nos 229,3 mil milhões, uma queda de 17,7%" face ao mesmo mês do ano anterior, revela o instituto europeu de estatística.Já no conjunto da União Europeia, a exportação de bens fixou-se nos 225,9 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 0,4% face a junho do ano anterior. Já as importações atingiram os 201,2 mil milhões, menos 22,6% do que no período homólogo. "Como resultado, a UE registou um excedente comercial de 24,6 mil milhões, valor que compara com um défice de 34,9 mil milhões em junho de 2022", detalha o Eurostat. Já o comércio de bens entre os países da UE caiu 3% face ao período homólogo para os 358,7 mil milhões.Um total de 11 Estados-membros viram um aumento das exportações em junho deste ano, enquanto dezasseis registaram quedas. Malta e Irlanda foram os países com o maior aumento de exportações (13,2% e 11,7%, respetivamente), enquanto a Grécia, Bélgica, Bulgária e Finlândia sofreram o maior recuo (-24.5%, -16.8%, -15.6% e -15.4%, respetivamente).Já no que diz respeito às importações, com exceção da Áustria, todos os países da União Europeia registaram um decréscimo. Malta viu a maior queda (-24,5%), seguida pela Bulgária (-22.6%), pela Grécia (-21.1%) e pela Finlândia (-20.2).E se junho foi um mês de excedente comercial, a UE fechou os primeiros seis meses do ano com um défice de 4,2 mil milhões de euros. O valor compara com -201,3 mil milhões registados no mesmo período do ano anterior."Entre janeiro e junho de 2023, as exportações de bens subiram para 1.286.1 milhões de euros, um aumento de 3,9% face ao primeiro semestre do ano anterior, e as importações caíram para 1.290.4 milhões, uma queda de 10,4% comparado a janeiro-junho de 2022", detalha o Eurostat.Já a Zona Euro terminou o primeiro semestre com um excedente comercial de 5,3 mil milhões, valor que compara com -151,8 mil milhões registados no período homólogo.Nos primeiros seis meses do ano, Portugal viu um crescimento tanto das exportações como das importações. A exportações de bens cresceu 4% para 40,3 mil milhões de euros e as importações subiram 1% para 53,6 mil milhões de euros.