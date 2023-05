Excedente comercial da Zona Euro aumentou para 25,6 mil milhões em março

Leia Também Zona Euro regista primeiro excedente comercial de bens em mais de um ano

Na UE, a estimativa rápida aponta para que tenha havido um excedente comercial de 24,7 mil milhões de euros em março, com as exportações a terem um crescimento homólogo de 9,4% e as importações a caírem ainda mais do que as da Zona Euro (-13,2%). Em março de 2022, o saldo comercial tinha sido então negativo em 29,1 mil milhões de euros. O comércio intra-UE aumentou para 382,5 mil milhões em março, mais 1,7% do que no mesmo mês de 2022.

Leia Também Balança corrente da UE passou de défice para excedente no último trimestre de 2022

Assim, os três primeiros meses de 2023 foram ainda de défice comercial para a Zona Euro. Entre janeiro e março, o saldo da balança comercial do euro foi negativo em 2,6 mil milhões de euros, o que compara com o défice de 59,7 mil milhões registado no primeiro trimestre de 2022.



O excedente comercial da Zona Euro aumentou para 25,6 mil milhões de euros em março, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Eurostat. A contribuir para a melhoria do saldo comercial do conjunto de países do euro esteve a queda de 10% registada nas importações, enquanto as exportações conheceram um novo aumento. estimativa rápida do Eurostat indica que, em março, as exportações de bens da Zona Euro atingiram os 269,2 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 7,5% quando comparado com igual período do ano passado (250,5 mil milhões). Por outro lado, as importações de bens chegaram a 243,6 mil milhões de euros, o que compara com os 270,6 mil milhões registados em março de 2022.Esta diferença no crescimento das importações e exportações da Zona Euro deve-se, em parte, ao impacto da inflação. Numa primeira fase, os preços pressionaram sobretudo as importações, fazendo "insuflar" o montante total de bens importados em termos de preço, que é apresentado em termos nominais (que não excluem os efeitos da inflação). Agora, assiste-se a uma desagravamento no preço das importações, com a inflação a pressionar ainda as exportações.Como resultado, a Zona Euro registou um excedente comercial de bens em março, o que compara com o défice comercial de 20 mil milhões de euros contabilizado em igual mês do ano passado. Já o comércio entre os países do euro registou uma subida homóloga de 0,6% para 246,4 mil milhões de euros em março.No primeiro trimestre do ano, as exportações de bens da Zona Euro para os restantes países subiram para 724,5 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 8,5% em comparação com os primeiros três meses de 2022. Já as importações mantiveram-se praticamente inalteradas em 727,1 mil milhões de euros.