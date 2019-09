Segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia, as exportações dos 19 Estados-membros da moeda única rondaram os 206,5 mil milhões de euros (mais 6,2%) e foram superiores aos 181,7 mil milhões de euros de importações (mais 2,3%, em termos homólogos). Contas feitas, um saldo positivo de 24,8 mil milhões.

Considerando o período entre janeiro e julho deste ano, as exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo subiram para 1,36 biliões de euros (mais 3,6% do que no mesmo período do ano passado) e as importações cresceram para 1,24 biliões de euros (uma subida de 3,5% face ao período homólogo).

"Em resultado, a Zona Euro registou um excedente de 126,1 mil milhões de euros" nesse período, também acima do verificado nos primeiros sete meses de 2018, afirma o Eurostat.

Os dados do Eurostat mostram que Portugal está na direção oposta do conjunto da Zona Euro. Nos primeiros sete meses deste ano, Portugal registou um défice comercial de 12,1 mil milhões de euros, superior ao de 8,9 mil milhões verificado no mesmo período do ano passado.

Embora as exportações tenham subido 2% para 35,7 mil milhões de euros, as importações portuguesas cresceram mais: 9% para 47,8 mil milhões de euros.