Confiança industrial na Europa em mínimos de seis anos

O índice da confiança dos gestores da indústria na Zona Euro caiu para -8,8, em setembro deste ano, de -5,8 em agosto. Os líderes das indústrias no bloco central estão mais receosos com o impacto que a saúde frágil da economia europeia venha a ter no setor.



O índice geral da confiança - que agrupa outros setores - caiu também para um mínimo de quatro anos nos 100 pontos, que resultou "de uma deterioração substancial da confiança na indústria e de um ligeiro declínio no comércio de retalho", segundo a Comissão Europeia.





No relatório pode ler-se que "o acentuado declínio na confiança do setor resultou das visões marcadamente mais pessimistas dos gestores nas três componentes: expectativas de produção, o nível atual dos livros de pedidos gerais e os ‘stocks’ de produtos".





O setor em todo o continente, especialmente na Alemanha, tem sido afetado por um misto de incertezas desde as tensões comerciais entre os EUA e a China, até às negociações prolongadas para a saída do Reino Unido da União Europeia.





Apesar da queda no setor industrial (-3,0), a confiança melhorou no setor dos serviços (+0,3) - ainda que se mantenha perto de mínimos de 2015 -, no consumo (+0,6) e nos serviços financeiros (+6,3), face ao mês anterior. Caiu no setor do retalho (-0,5) e no setor da construção (-0,1), em comparação com agosto deste ano.



Em Portugal, a confiança na indústria caiu para -4,0, face a -2,9 em agosto. Também nos serviços a confiança diminuiu para 0,3, de 1,1, e no retalho caiu para -0,1, quando no mês anterior tinha registado 1,4.





Os bancos centrais têm tentado atenuar o abrandamento económico com cortes nas taxas de juro (no caso do BCE, por exemplo, o corte foi feito nas taxas de juro dos depósitos; já a Fed decidiu cortar a taxa de juro diretora).





Este mês, a OCDE cortou a sua previsão para a Zona Euro e alertou que os países tinham que acompanhar os bancos centrais e também aplicarem medidas expansionistas para controlar esta desaceleração económica, que pode levar a uma recessão em algumas economias.