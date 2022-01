Excedente externo sobe para 914 milhões de euros até novembro

Leia Também Défice comercial agrava-se 986 milhões de euros até outubro

défice da balança de rendimento primário praticamente não se alterou.

pagamento, por parte de Portugal, de 178 milhões de euros para o orçamento da União Europeia, inferior em 133 milhões de euros ao efetuado em novembro de 2020, "contribuiu para o aumento homólogo do excedente da balança de rendimento secundário".

A economia portuguesa registou um excedente externo de 914 milhões de euros entre janeiro e novembro de 2021, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. O valor compara com os 1.381 milhões acumulados até outubro, mas fica acima do valor registado no ano anterior."Até novembro de 2021, a economia portuguesa registou um excedente externo de 914 milhões de euros, mais 574 milhões de euros do que em igual período do ano anterior", refere o Banco de Portugal, na atualização do boletim com os dados sobre a balança de pagamentos registados até novembro do ano passado.Portugal consegue, assim, manter as contas externas positivas, apesar do agravamento da balança comercial em novembro.O saldo conjunto das balanças corrente e de capital diminuiu 574 milhões de euros em novembro, face ao mês homólogo, "dado que a melhoria do excedente da balança de serviços não foi suficiente para compensar o agravamento do défice da balança de bens", indica o Banco de Portugal.O défice da balança de bens aumentou 1.061 milhões de euros em novembro, face a igual período do ano passado, para um total de 1.816 milhões de euros, "refletindo um crescimento das exportações inferior ao das importações".Já as exportações e as importação de serviços aumentaram, "superando os valores observados antes da pandemia (novembro de 2019) pela primeira vez no ano". Para esse aumento contribuíram as subidas registadas no turismo, o transporte aéreo e os serviços informáticos.Ainda assim, o