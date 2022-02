Famílias podem pagar quase mais mil milhões de euros em juros

As famílias podem vir a pagar mais quase mil milhões de euros em juros do crédito à habitação até ao final de 2023 com o agravamento das taxas de juro, escreve o semanário Expresso na edição desta sexta-feira, 18 de fevereiro.Em causa está o possível fim dos juros negativos. Com a economia a recuperar e a inflação a bater máximos, pressionando o Banco Central Europeu (BCE) a apertar a política monetária, os mercados financeiros esperam valores positivos já no final deste ano (depois de a Euribor ter estado abaixo de zero vários anos).

Como resultado, calcula o jornal, a prestação média mensal do crédito à habitação pode subir 18 euros até dezembro e 38 euros até final de 2023.Em termos agregados, serão mais 26,6 milhões de euros por mês no final deste ano (mais 319,2 milhões de euros) e 56,2 milhões de euros no final de 2023 (mais 674,4 milhões no conjunto do ano).