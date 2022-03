Avaliação bancária de habitação bate novo recorde em janeiro

Leia Também Famílias podem pagar quase mais mil milhões de euros em juros

O valor a que os bancos avaliam as casas no âmbito dos contratos de crédito à habitação atingiu um novo recorde, em janeiro. O valor mediano de avaliação bancária subiu para 1.292 euros, no primeiro mês do ano, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O valor mediano de avaliação bancária aumentou sete euros em janeiro, face a dezembro. Em termos homólogos, a taxa de variação aumentou para 10,4%. Segundo o INE, o maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma dos Açores (3,4%). Todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas, tendo-se verificado a menor na região Norte (0,5%).Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 10,4%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (16,5%) e a menor no Alentejo (5,6%).Por tipologia, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.437 euros por metro quadrado, tendo aumentado 11,9% relativamente a janeiro de 2021. Nas moradias, o preço mediano foi de 1.037 euros em janeiro, mais 7,1% do que no mesmo mês do ano anterior.Tal como vem acontecendo nos últimos meses, o número de imóveis considerados para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária voltou a aumentar. Foram consideradas 29 768 avaliações, em dezembro, mais 19,8% que no mesmo período do ano anterior. Das avaliações consideradas, 19.131 foram apartamentos e 10.637 moradias.