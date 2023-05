Grandes empresas melhoram as expectativas de investimento

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de os dados económicos do final de 2022 e do primeiro trimestre deste ano apontarem para a queda do investimento, as grandes empresas nacionais estão mais otimistas do que em outubro, mostram os novos índices de clima de negócios e económico da associação Business Roundtable Portugal (BRP).



Num documento entregue na última sexta-feira ao primeiro-ministro, António Costa, pela organização que reúne ...