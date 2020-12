Importações caem cinco vezes mais do que as exportações em outubro

As importações caíram cinco vezes mais do que as exportações em outubro deste ano, revela o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicado esta quinta-feira."Em outubro de 2020, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -2,2% e -11,8%, respetivamente."A queda nas exportações foi arrastada pela rubrica de fornecimentos industriais, que diminuiu 5,9% face a outubro de 2019. Já nas importações, foram os combustíveis e lubrificantes (-36,9%) e o material de transporte (-16,8%) a sofrerem as maiores quedas. O INE destaca que houve uma diminuição significativa de material importado para automóveis para transporte de passageiros, o que reflete a quebra no setor nos dois últimos anos.Importa ter em conta que as variações referidas são nominais, ou seja, estão sujeitas às alterações de preços. A pandemia e a guerra do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia levaram a uma diminuição do preços dos combustíveis, o que pode explicar a queda nas importações diagnosticada pelo INE."Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em outubro de 2020 registaram-se diminuições de 1,3% nas exportações e de 8,9% nas importações, em termos homólogos", acrescenta o boletim do INE.Tudo somado, verificou-se que "o défice da balança comercial de bens diminuiu 733 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 965 milhões de euros".O relatório do INE informa também que no terceiro trimestre do ano (concluído em setembro), as exportações caíram 3,2%, em termos homólogos, e as importações caíram 13,4%.(Notícia atualizada às 11h49)