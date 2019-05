A degradação do saldo comercial de bens tem sido constante desde 2016, mas pode haver boas razões:

, o efeito dos combustíveis (potencialmente temporário) e a compra de material para investimento (tendencialmente positivo para o crescimento da economia) estejam a provocar este aumento do défice comercial.

Analisando apenas o mês de março isolado, as exportações de bens cresceram 3,8% (4,7% em fevereiro) e as importações cresceram 12,1% (12,7% em fevereiro).



Excluindo os combustíveis e lubrificantes - uma categoria que historicamente é mais volátil por causa da variação dos preços -, as exportações aumentaram 5,5% e as importações cresceram 12,5% (7,4% e 13,2%, respetivamente, em fevereiro de 2019). Nessa ótica, o défice comercial foi mais baixo: 1.458 milhões de euros.



Nesse mês um dos efeitos que penalizou as exportações nacionais foi o decréscimo nos combustíveis e lubrificantes (-21%), "ainda justificado em parte pelas manutenções ocorridas nas refinarias nacionais", explica o INE.



O resultado desta evolução é o agravamento significativo da balança comercial entre janeiro e março de 2019, em termos homólogos. O défice comercial de bens fixou-se em 1.827 milhões de euros, quase três vezes mais do que registado no mesmo período do ano passado (636 milhões de euros). Como a base das importações é maior do que a das exportações, os crescimentos percentuais que se verificam atualmente penalizam ainda mais a balança comercial.Em termos de bens exportados, o material de transporte, nomeadamente os automóveis para transporte de passageiros, destaca-se pela positiva com um crescimento de 32% no primeiro trimestre. Por outro lado, as exportações de produtos transformados de combustível e lubrificantes baixaram 23%.Em termos de bens importados, praticamente todas as categorias registaram subidas em termos homólogos no primeiro trimestre. Aqui o destaque vai também para o material de transporte, mas neste caso para o outro material de transporte que cresceu 120%. Em fevereiro o INE tinha dado conta de como estavam a ser importados mais Quanto a parceiros comerciais, do lado das exportações, os seis países que são os "maiores clientes" de Portugal compraram mais bens às empresas nacionais, principalmente Itália que registou uma subida de 25,8% de janeiro a março de 2019 devido à compra de automóveis. Por outro lado, Holanda, Angola, Brasil e Bélgica compraram menos bens a Portugal, penalizando assim o comércio extra-UE que caiu 0,2%.Do lado das importações, Portugal comprou mais a todos os seus principais parceiros comerciais, principalmente França que registou um crescimento de 42,9% devido à importação de aviões e suas partes. Nota também para o crescimento das importações da China de 43,7%. As importações portuguesas tanto cresceram na Zona Euro como no comércio extra-UE.