Indicador económico da OCDE para Portugal está em queda há oito meses

Portugal insere-se neste grupo de países onde os sinais de travagem são cada vez maiores. O indicador compósito para a economia portuguesa está há seis meses abaixo dos 100 pontos, ou seja, a antecipar uma desaceleração, o que já não acontecia desde o início de 2013. Aliás, o índice tocou em fevereiro de 2019 (98,56) no valor mais baixo desde março de 2013 (98,5), praticamente um mínimo de seis anos.Já em 2018 a economia portuguesa desacelerou face a 2017, passando de um crescimento de 2,8% para 2,1%. Para 2019 o Ministério das Finanças vai rever em baixa a previsão de crescimento de 2,2%, que consta no Orçamento do Estado, para 1,9% no Programa de Estabilidade, segundo o ECO . Ainda assim, essa previsão fica acima dos 1,7% previstos pela Comissão Europeia, uma entidade com previsões mais conservadoras.Este indicador da OCDE pretende antecipar a evolução futura (entre seis a nove meses) da economia, sinalizando uma contínua desaceleração do PIB. No entanto, os indicadores avançados sobre os primeiros meses de 2019 publicados pelo Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o arranque deste ano pode ser melhor do que o esperado