Indicador económico da OCDE para Portugal em mínimos de quase seis anos

Sara Matos/Negócios

A maior parte das principais economias, incluindo as da Zona Euro, vão continuar a desacelerar entre os próximos seis a nove meses. Essa é a conclusão do indicador compósito avançado da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) de janeiro, um indicador que foi desenhado para detetar pontos de viragem nos ciclos económicos. No caso de Portugal, o índice voltou a cair, acumulando seis quedas consecutivas.Segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 11 de março, a travagem vai manter-se nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Zona Euro, onde se destaca a desaceleração na Alemanha e em Itália. A estes países juntou-se em janeiro o Japão, que passa de um crescimento estabilizado para uma perda de ritmo.Portugal insere-se neste grupo de países onde os sinais de travagem são cada vez maiores. O indicador compósito para a economia portuguesa está há cinco meses abaixo dos 100, ou seja, a antecipar uma desaceleração, o que já não acontecia desde o início de 2013. Aliás, o índice tocou em janeiro de 2019 (98,56) no valor mais baixo desde março de 2013 (98,5).Já em 2018 a economia portuguesa desacelerou face a 2017, passando de um crescimento de 2,8% para 2,1%. Para 2019 o Ministério das Finanças prevê um crescimento de 2,2%, mas Mário Centeno já admitiu que pode rever em baixa essa previsão "em duas décimas", ou seja, para 2%. Ainda assim, essa previsão ficaria acima dos 1,7% previstos pela Comissão Europeia , por exemplo. Recorde-se que na semana passada o Banco Central Europeu (BCE) cortou de forma drástica a previsão de crescimento da Zona Euro para apenas 1,1% este ano Por outro lado, na economia europeia há uma boa notícia: a economia francesa aponta agora para sinais de estabilização do ritmo de crescimento económico graças "à melhoria da confiança dos consumidores, das vendas de carros e a inflação mais baixa". De acordo com a OCDE, há sinais semelhantes na China.Já no Brasil há sinais de que o ritmo de crescimento está a acelerar. Anteriormente, o indicador compósito da OCDE apontava para uma estabilização da expansão da economia brasileira. O Brasil e a Índia são os dois países cujo valor do indicador mantém-se acima dos 100, valor que estabelece o limiar entre a aceleração e a desaceleração da economia.