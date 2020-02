Inflação da Zona Euro atinge máximos de abril de 2019 com contributo dos serviços

A inflação subjacente (core), que exclui os itens mais voláteis como a energia e os bens alimentares, fixou-se nos 1,3% em janeiro, menos do que os 1,4% de dezembro. A diferença é explicada pela subida dos preços da energia que contribuiu para a inflação 'headline', mas que é excluída da inflação 'core'.Neste destaque o gabinete de estatísticas europeu esclareceu que foi a maior contribuição para a subida dos preços foi dada pelos serviços (+0,68 pontos percentuais), seguindo-se a categoria que engloba os bens alimentares, álcool e o tabaco (0,4 pontos percentuais). A energia deu um contributo de 0,19 pontos e os bens industriais (exceto energia) deram um contributo de 0,08 pontos.Na comparação entre Estados-membros, Portugal surge como o terceiro país com uma taxa de inflação mais baixa (0,8%), a par da Dinamarca. Nos meses anteriores a taxa de inflação da economia portuguesa - que chegou a ser negativa durante 2019 - tinha sido a mais baixa da União Europeia.Itália (0,4%) regista agora a taxa de inflação mais baixa da UE, seguindo-se o Chipre (0,7%). No lado oposto está a Hungria com uma taxa de 4,7%, seguindo-se a Roménia com 3,9% e a Polónia com 3,8%.No caso de Portugal, é de notar que este valor refere-se ao IHCP, um índice harmonizado para a União Europeia, e não ao valor divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) todos os meses.A média da União Europeia situou-se em 1,7%, acima dos 1,4% registados na Zona Euro.