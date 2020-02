Subida dos preços em Portugal acelera para máximos de abril

A taxa de inflação em Portugal subiu de 0,4%, no final do ano, para 0,8%, em janeiro, à boleia do aumento dos preços nos transportes, habitação, álcool e tabaco.

A taxa de inflação em Portugal subiu de 0,4%, em dezembro de 2019, para 0,8% em janeiro deste ano, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 12 de fevereiro. O número, que representa o nível mais elevado desde abril do ano passado, já havia sido avançado pelo INE na estimativa rápida de 31 de janeiro.





"A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 0,8% em janeiro de 2020, taxa superior em 0,4 pontos percentuais à registada no mês anterior", refere o INE, nos dados publicados esta quarta-feira.