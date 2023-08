Inflação em Espanha acelera três décimas em agosto para 2,6%

Leia Também Inflação acelera em Espanha para 2,3% em julho

A inflação em Espanha voltou a acelerar em agosto, pelo segundo mês consecutivo, para 2,6%, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística. Trata-se de um avanço de três décimas face ao mês de julho, quando a variação homóloga se situou nos 2,3%.Já a inflação subjacente - que exclui os produtos alimentares não transformados e a energia por serem mais voláteis - recuou uma décima face ao mês julho para 6,1%, de acordo com a estimativa rápida do INE espanhol.A explicar esta aceleração, os dados preliminares indicam que se deveu ao preço dos combustíveis apesar de no caso da eletricidade, o aumento dos preços foi inferior a agosto do ano passado.O índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) que serve de comparação com os restantes Estados-membros da União Europeia, também avançou no mês de agosto, para 2,4%, três décimas acima do registado em julho.