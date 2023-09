Inflação na Zona Euro abranda para 4,3% em setembro

Leia Também Inflação volta a aliviar ligeiramente para 3,6% em setembro

A taxa de inflação na Zona Euro abrandou de 5,2% para 4,3% em setembro, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat esta sexta-feira. Este terá sido o quinto mês consecutivo de alívio nos preços no consumidor, explicado sobretudo por uma desaceleração dos preços dos bens alimentares e serviços.Os dados do Eurostat revelam que houve um abrandamento na variação homóloga dos preços de venda ao consumidor em todas as quatro grandes componentes que compõem o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), em setembro: energia, alimentos e bebidas alcoólicas, bens industriais não-energéticos e serviços.A variação homóloga mais elevada entre essas quatro componentes do cabaz de preços considerado no IHPC foi registada nos alimentos, álcool e tabaco. Em setembro, o índice relativo a esses produtos passou de 9,7% para 8,8%.Já o índice relativo aos serviços, que tem sido o que mais tem pesado no IHPC nos últimos meses, teve uma variação homóloga de 4,7%, o que compara com os 5,5% registados no mês anterior. Também os bens industriais não-energéticos tiveram uma diminuição da variação homóloga em setembro, de 4,7% para 4,2%.Em terreno negativo, a variação homóloga dos preços da energia voltou a afundar ainda mais, depois de ter acelerado no mês anterior sem sair de valores negativos. Em setembro, o índice relativo aos produtos energéticos passou dos -3,3% registados em agosto para -4,7%.Entre os 20 países que integram a Zona Euro, todos tiveram uma nova desaceleração na variação homóloga da inflação, com exceção da Espanha, Itália, Irlanda, Eslovénia e Chipre, que viram os preços de venda ao consumidor voltarem a acelerar.Houve também nove países que registaram uma variação homóloga da inflação acima da média, como foi o caso de Portugal. Por cá, o IHPC de setembro terá sido de 4,8%, o que compara com 5,3% registados no mês anterior. Este é um regresso aos abrandamentos de preços, depois de em agosto esse ciclo ter sido interrompido devido à subida dos preços dos combustíveis.A variação homóloga mais baixa foi observada nos Países Baixos, que entrou pela primeira vez em terreno negativo em mais de dois anos (-0,3%). Seguem-se a Bélgica (0,7%) e Grécia (2,4%). Do lado oposto da tabela, a Eslováquia (8,9%) lidera, seguida pela Croácia (7,3%) e Eslovénia (7,1%). Portugal tem a oitava taxa de inflação mais alta do euro, a par com Malta.(Notícia atualizada às 10h35)