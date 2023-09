Inflação volta a aliviar ligeiramente para 3,6% em setembro

Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 3,6% em setembro de 2023, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior", indica o INE

A inflação subjacente, que exclui a energia e os produtos alimentares não transformados (por estarem mais sujeitos a variações de preços), terá aliviado de 4,5% para 4,1% em setembro, devendo este ser já o oitavo mês consecutivo de abrandamento. Na prática, a descida da chamada "inflação crítica" significa que a inflação está a "enraizar-se" menos na economia, ou seja, o contágio da subida de preços entre os diferentes produtos do cabaz está a tornar-se menos forte.Já o índice relativo aos produtos energéticos está a registar há dois meses uma nova aceleração , apesar de continuar ainda em terreno negativo. Por outras palavras, os preços da energia continuam abaixo dos praticados há um ano, mas estão já a cair menos do que em meses anteriores. Em setembro, a variação homóloga deste índice foi de -4,1%, o que compara com -6,5% no mês de agosto.Em comparação com o mês anterior, a variação do IPC terá sido 1,1%, mais 0,8 pontos percentuais do que em agosto. Há precisamente um ano, a variação mensal era de 1,2%. Estima-se que a variação média nos últimos doze meses tenha sido de 6,3%, menos cinco décimas do que no mês de agosto.Os dados definitivos do IPC relativo ao mês de setembro serão conhecidos no próximo dia 12 de outubro.(Notícia atualizada às 9h48)