Inflação média anual da Alemanha desacelera para 5,9% em 2023

A taxa de inflação média anual da, mas ainda assim elevada, segundo os dados finais divulgados esta terça-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis)."A taxa de inflação para 2023 foi inferior ao pico histórico registado em 2022. Mas ligeiramente abaixo dos 6%, continua a ser elevada. Os preços dos alimentos aumentaram particularmente em média em 2023", segundo Ruth Brand, presidente da Destatis.Brand acrescentou que "tal como no ano anterior,, que marcaram a evolução dos preços a todos os níveis da economia"."Além disso, as taxas mensais de inflação ao nível do consumidor apresentaram efeitos especiais ao longo do ano também como consequência das medidas de flexibilização implementadas", disse.Assim, tal como em 2022, as medidas de flexibilização atenuaram parcialmente o aumento dos preços da energia em 2023, que foi de 5,3% após um enorme aumento de 29,7% no ano anterior.A energia doméstica aumentou 14%, em especial o gás natural - 14,7% - e a eletricidade - 12,7% -, embora o óleo de aquecimento leve tenha ficado significativamente mais barato - 22%.Os combustíveis também ficaram mais baratos - 5,8% - embora a evolução dos diferentes tipos tenha sido muito heterogénea: o gasóleo ficou mais barato 11,3% e a gasolina super - 4%, mas o autogás ficou mais caro em 3%.Excluindo o impacto da energia, a taxa de inflação anual teria sido de 6% em 2023.Os preços dos géneros alimentícios voltaram a aumentar em 2023 - 12,4% - depois de já em 2022 o aumento - de 13,4% - ter sido significativamente superior à inflação global.Quase todos os grupos de alimentos foram afetados, com aumentos acentuados no pão e nos produtos à base de cereais - 16,4% - e nos laticínios e ovos, bem como no açúcar, compotas, mel e outros doces - 15,7%, respetivamente.O peixe, os produtos da pesca, o marisco e os produtos hortícolas também registaram aumentos acima da média, de 14,7% e 13,3%, respetivamente.Em contrapartida, as gorduras e os óleos registaram uma descida de 3,5%, incluindo a manteiga, que registou um decréscimo de 17,8%.A inflação subjacente, que não tem em conta o impacto dos produtos alimentares e da energia, situou-se em 5,1% em 2023, contra 3,8% em 2022.Os preços dos bens no seu conjunto aumentaram 7,3% em 2023 em comparação com 2022, com os bens fungíveis a subirem 8,8% e os bens de consumo duradouros 4,8%, enquanto os preços dos serviços subiram 4,4%.O IPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado com base nos critérios da UE, aumentou 3,5% em relação a 2022, com um aumento de 8,8% para os bens de consumo e de 4,8% para os bens duradouros.