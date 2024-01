Leia Também Do crédito ao carro, mar Vermelho mexe com a carteira

O conflito no Mar Vermelho já levou a que a, substituindo-as pela rota do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Porém, esse desvio dos navios mercantes significa "seis a 14 dias extra de viagem", o que, a prolongar-se, pode ter impacto no preços das mercadorias.Pelo Mar Vermelho, circulam navios mercantes responsáveis por cerca de 12% do comércio mundial, representando 1,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,1 mil milhões de euros) por ano.