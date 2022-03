Leão de saída ainda promete défice de 1,9% e dívida em 120,8% do PIB

Leia Também Leão de saída deixa défice nos 2,8% do PIB em 2021

O ministro das Finanças, João Leão, está de saída do Governo, mas ainda reviu a meta de défice para este ano para 1,9% do PIB e a da dívida para 120,8% do PIB. As duas metas são mais ambiciosas do que tinha sido definido em outubro. Os números constam da informação que será enviada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) ao Eurostat, no âmbito do Procedimento por Défice Excessivo.O documento publicado esta sexta-feira compromete o Ministério das Finanças com um défice em contabilidade nacional de 4.419 milhões de euros, cerca de 1.500 milhões de euros a menos do que o valor registado em 2021 - que foi melhor do que o previsto, dando assim um ponto de partida mais favorável.Na dívida, o resultado acabou por ficar ainda ligeiramente melhor do que o valor apurado recentemente pelo Banco de Portugal, fixando-se em 127,4% do PIB, uma décima a menos. Já face a outubro, quando o Governo apresentou a primeira proposta de Orçamento do Estado para este ano, João Leão esperava fechar 2021 com uma dívida pública de 126,9% do PIB.A nova meta para 2022 implica uma dívida pública de 274,1 mil milhões de euros, mostra também o documento publicado pelo INE. Este valor é um recorde anual. Ou seja, o peso da dívida pública no PIB baixa, porque está previsto que o PIB aumente, mas o valor em milhões de euros da dívida bruta das administrações públicas é superior.Segundo o INE, estas novas metas são já compatíveis com a atualização do Programa de Estabilidade que o Governo se prepara para entregar à Assembleia da República.(Notícia atualizada às 12:31 com mais informação)