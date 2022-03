Leão de saída deixa défice nos 2,8% do PIB em 2021

O défice orçamental ficou em 2,8% do PIB em 2021, respeitando já o limite previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento, apesar das regras estarem suspensas por causa da pandemia de covid-19. João Leão sai assim do Governo com um último brilharete orçamental. O número foi revelado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, já tinha antecipado a possibilidade de o défice ficar na casa dos 3% , bem abaixo da estimativa de 4,3% que tinha sido avançada em outubro pelo Governo e corrigindo significativamente face ao valor de 2020, quando atingiu os 5,8% do PIB. No início deste mês, o Conselho das Finanças Públicas também já tinha antecipado esta possibilidade. Mas esta sexta-feira o INE confirmou, oficialmente, o número.Segundo as contas apresentadas pelo organismo de estatísticas, a redução do défice foi conseguida com um forte contributo da receita, que avançou 10% face a 2020. A despesa também cresceu, mas menos: avançou 3%.(Notícia em atualização)