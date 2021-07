Leão diz que Portugal se prepara para "o período de maior crescimento do século"

O ministro das Finanças, João Leão, reafirmou esta terça-feira que o país deverá crescer este ano acima da meta de 4%. Depois da reunião do Ecofin, em Bruxelas, onde o Programa de Recuperação e Resiliência português foi validado pelos ministros das Finanças europeus, Leão sublinhou os sinais positivos que vê na atividade económica e as boas expectativas para 2022. "Vai ser o período de maior crescimento do século", frisou.



"Estamos convencidos de que podemos crescer acima dos 4%", reafirmou o ministro, validando uma expectativa que tinha sido deixada já há algumas semanas, mesmo depois de os contágios de covid-19 terem voltado a subir e de terem sido reintroduzidas algumas medidas de confinamento.





"Prevemos que no próximo ano Portugal cresça mais do que a União Europeia", acrescentou, notando que nos dois anos o crescimento económico deverá atingir 9%, fixando-se como "o maior crescimento deste século, dos últimos 20 anos".Numa análise sobre os indicadores económicos deste ano, o ministro das Finanças defendeu que "o mercado interno tem resistido muito bem" e notou que "o consumo das famílias está a evoluir muito positivamente, estando já superior ao valor pré-pandemia". Quanto ao investimento, em especial da construção, os sinais também são positivos, "com o consumo de cimento a aumentar 20% face aos níveis pré-pandemia, a 2019". Também as exportações de bens estão a crescer, lembrou.Já o turismo é "a parte que tem a recuperação mais lenta", admitiu o governante, sublinhando que, ainda assim, se está a verificar uma recuperação "gradual".João Leão disse ainda que o primeiro momento de monitorização do PRR português está previsto para este ano e admitiu que o primeiro desembolso na sequência de uma avaliação possa chegar "no final deste ano ou no início do próximo". Este calendário vai ao encontro do que está previsto para a generalidade dos Estados-membros.Entretanto, o país prepara-se para receber a sua fatia de pré-financiamento do Programa, no valor de cerca de dois mil milhões de euros. O PRR português já tinha recebido luz verde da Comissão Europeia e foi hoje formalmente aprovado pelo Ecofin, juntamente com os outros 11 programas que já tinham sido aprovados por Bruxelas.