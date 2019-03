Mais de três quartos das famílias portuguesas têm dificuldades em pagar as contas

A Deco Proteste lançou um barómetro para medir o nível de vida dos portugueses com base na sua capacidade para pagar as contas.

77% das famílias portuguesas têm dificuldades em pagar as contas do dia-a-dia e 7% vivem em situação de pobreza. As conclusões são da Deco Proteste, que está a apresentar hoje o barómetro que lançou para medir o nível de vida dos portugueses.

Este barómetro surge na sequência da celebração do dia do consumidor (esta sexta-feira, 15 de março). A associação de defesa do consumir avaliou o nível de vida das famílias portuguesas "com base na facilidade que estas têm (ou não) em fazer face a seis grandes conjuntos de despesas: habitação, saúde, alimentação, educação, mobilidade e tempos livres".

Entre os quase 2 mil inquiridos, apenas 23% admitem viver com conforto. O índice do barómetro situou-se em 44,5 pontos, ou seja, no intervalo de dificuldades financeiras (entre 29,7 e 51,8 pontos).

Rita Rodrigues, relações institucionais da Deco, diz que as "conclusões são preocupantes" e mostram que a "classe média que empobreceu no período da troika (…) não conseguiu recuperar".

"O nosso Barómetro mostra-nos um Portugal de contrastes: o País melhora nos indicadores económicos, mas as famílias enfrentam muitos constrangimentos na gestão diária" e "as perspetivas para o futuro também não são animadoras", diz Rita Rodrigues, citada pela revista Deco Proteste.

No que diz respeito ao tipo de despesa do dia-a-dia, mais de metade dos portugueses (55%) tem dificuldades em suportar os encargos com a manutenção da casa. Veja em baixo os dados repartidos por categoria.