No Economic Outlook de novembro, a OCDE reviu as previsões de crescimento dos países, mostrando-se cada vez mais preocupada com as perspetivas futuras da economia mundial.





A Organização está preocupada com a contínua desaceleração económica que poderá levar, em último caso, a uma estagnação. "O investimento e a cooperação internacional são urgentes para escapar a uma estagnação prolongada", escreveu Boone em forma de apelo aos países.



As previsões refletem a preocupação da OCDE. As principais economias - Zona Euro, EUA e China - deverão abrandar todas em 2020. A Índia, que vai crescer mais do que a China, irá acelerar mas menos do que o previsto anteriormente.



Na previsão da Organização a economia mundial só irá ganhar ritmo daqui a dois anos e mesmo esse avanço será curto: o PIB passará de crescer 2,9% em 2019 e 2020 para 3% em 2021.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) atualizou esta semana as previsões de crescimento para as maiores economias do mundo no Economic Outlook de novembro.O tom é maioritariamente negativo, ainda que haja algumas revisões em alta, nomeadamente no crescimento do PIB português deste ano . 2019 até pode não ser tão mau quanto esperado para alguns países como a Alemanha e a Itália, mas o crescimento mundial continuará a ser o mais baixo desde a crise financeira.