Nas vésperas de reunião do BCE, aumenta coro de críticas à inflação gerada por lucros

O debate em torno do peso das margens de lucro na formação da inflação está a ganhar cada vez mais força, não só em Portugal, mas também na Zona Euro e nos Estados Unidos, com vários economistas, como o ex-vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, a exigirem outras medidas, que não de aperto monetário, para combater este efeitos. Isto a cerca de uma semana de mais uma reunião do BCE que, vai decidir,...