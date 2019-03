Nova leitura confirma recessão em Itália mas quebra menos brusca

Apesar de menos brusca, a travagem na economia transalpina deixou mesmo Itália em recessão técnica, confirmou esta terça-feira, 5 de março, o instituto oficial de estatísticas do país (Istat).





Numa nova leitura à evolução do PIB transalpino, o Istat revela agora que a economia italiana encolheu 0,1% nos últimos três meses de 2018 e não os 0,2% inicialmente reportados.





Seja como for, o PIB de Itália contraiu em dois trimestres consecutivos (encolhera também 0,1% entre julho e setembro do ano passado), o que significa que o país está mesmo em recessão técnica. Itália é o único país-membro da Zona Euro em recessão.





O jornal La Repubblica escreve que a confirmação desta evolução económica deixa uma "herança pesada" para o ano em curso, dificultando a capacidade de Itália em cumprir as metas inscritas no orçamento expansionista do governo de aliança entre a Liga de Matteo Salvini e o 5 Estrelas de Luigi Di Maio, em particular os objetivos de crescimento económico.





Já a agência Bloomberg recorda que há uma semana a Comissão Europeia repetiu a mensagem de que a elevada dívida pública transalpina (a segunda maior da moeda única, só atrás da Grécia) associada à baixa produtividade das empresas italianas representa um risco para os restantes países do euro.





De acordo com os dados nacionais, a produção industrial italiana voltou a cair em fevereiro, um dado económico que confirma as dificuldades de Roma para elevar o respetivo potencial de crescimento.