OCDE: Abrandamento da economia portuguesa agrava-se em Abril

Bloomberg

Também o

de 2018 em Portugal de 2,4% para 2,3%.

No arranque deste ano, a evolução do PIB desiludiu face às expectativas . O segundo trimestre, pelo menos o seu início, não está a ser muito diferente: segundo o indicador compósito avançado da OCDE, que antecipa viragens de ciclo económico, voltou a diminuir em Abril em Portugal.Há quatro meses que a economia portuguesa está abaixo dos 100 pontos, ou seja, um período de abrandamento económico. Dezembro de 2017 foi o último mês em que a economia portuguesa esteve acima dos 100 pontos no índice compósito calculado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).O indicador foi caindo gradualmente no primeiro trimestre de 2018, atingindo em Abril os 99.76 pontos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela OCDE. Este é o valor mais baixo desde Agosto de 2013, o pior ano da crise em Portugal.A evolução de mês para mês também confirma a desaceleração: o indicador para Portugal caiu 0,06%. Mas é na comparação homóloga, com Abril de 2017, que o abrandamento é mais visível. Nessa óptica, o indicador para a economia portuguesa tropeçou 0,6%, o que indica claramente uma travagem no crescimento do PIB.Esta mesma desaceleração já tinha sido antecipada pelo Banco de Portugal no indicador coincidente mensal para a actividade económica que está há oito meses em queda. O indicador, que mede o pulso da economia a cada momento, previu uma nova travagem da actividade económica em Abril. Está em mínimos de Outubro de 2016. Há duas semanas, no Economic Outlook de Maio , a OCDE decidiu rever em baixa a previsão do crescimento económico de Portugal para 2018 de 2,3% para 2,2%, a mesma variação prevista pelo Governo.