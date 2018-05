Indicador do Banco de Portugal antecipa desaceleração da economia em Abril

O indicador do Banco de Portugal que mede o estado corrente da actividade económica no país está há oito meses em queda.

Este indicador do banco central permite, através da agregação de vários indicadores de conjuntura, medir de forma rápida o estado corrente da actividade económica no país. Contudo, este indicador não se destina a reflectir em cada momento a evolução do PIB da mesma forma como o INE divulga a cada trimestre.



A taxa média de variação do indicador desde o início do ano (ou seja, de Janeiro a Abril) é de 2,1%, exactamente o valor registado pelo PIB no primeiro trimestre, em comparação homóloga, um número que desiludiu face às expectativas.