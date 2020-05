PIB de Portugal poderá ter crescido no trimestre em que a Zona Euro contraiu 3,3%

As estimativas do ISEG apontam para que o PIB de Portugal tenha registado uma variação homóloga entre -0,5% e 1% no primeiro trimestre.

A economia portuguesa terá registado um desempenho menos negativo do que o conjunto da Zona Euro no primeiro trimestre, com o ISEG a admitir mesmo que o PIB possa ter uma variação positiva nos três primeiros meses do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado.