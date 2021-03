Plano Biden pode garantir 483 milhões de euros às exportadoras portuguesas

O pacote de estímulos orçamentais desenhado pela administração de Joe Biden, e aprovado recentemente no Congresso norte-americano, pode representar um cheque de 483 milhões de euros para as exportadores em Portugal até 2022, de acordo com um estudo da Euler Hermes, acionista da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos. Entre os setores mais beneficiados estão os da energia, serviços, têxtil e a indústria química.



Significa isto que o "American Rescue Plan", o pacote de 1,3 biliões de dólares para atacar no imediato o impacto da pandemia, pode ter um impacto de 0,1% no PIB (produto interno bruto) português, adianta o estudo.



Em todo o mundo, esta pacote orçamental vai ter um impacto de 302 mil milhões de euros nas exportações, com 81 mil milhões de euros a ficarem nas mãos de empresas exportadoras na Eurpa Ocidental. O estudo prevê ainda que 75% deste impacto seja sentido ainda em 2021.





De acordo com os economistas da acionista da Euler Hermes, na Europa, a Alemanha é o país mais bem posicionado para beneficiar deste estímulo, com previsões de mais de 18,5 mil milhões de euros. Seguem-se o Reino Unido (mais de 13 mil milhões), a Irlanda (perto de 11 mil milhões) e França (mais de 8 mil milhões).





A Ásia (excetuando a China) deverá ter ganhos de mais de 63 mil milhões; a China, de mais de 50 mil milhões; e América Latina de quase 50 mil milhões.





A Euler Hermes reviu em alta a sua estimativa de crescimento do PIB dos Estados Unidos, para 5,3% em 2021 (face a uma estimativa de 3,6% em dezembro de 2020) e 3,8% para 2022 (face a uma estimativa de 3,1% no final do ano passado).





As projeções sobre a taxa de desemprego também foram revistas pela líder mundial em seguro de créditos, e melhoraram: a Euler Hermes aponta agora para um valor de 4,3% no final de 2022 (face aos 6,2% previstos em fevereiro de 2021).