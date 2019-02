A economia portuguesa travou no ano passado, mas ainda assim conseguiu crescer mais do que a média da Zona Euro.

Portugal cresceu 2,1% em 2018 , acima dos 1,8% registados pela Zona Euro. Pelo segundo ano consecutivo, a economia portuguesa cresceu a um ritmo superior ao da média da Zona Euro. Os dados foram revelados esta quinta-feira, 14 de fevereiro, pelo Eurostat.O gabinete de estatísticas europeu confirmou hoje a primeira estimativa que já indicava que a economia do euro tinha crescido ao ritmo mais baixo desde 2014 Em 2017, o PIB português aumentou 2,8% ao passo que o da Zona Euro cresceu 2,4%. Analisando os dados desde 1999, ano que marca o arranque da introdução do euro, é possível concluir que é a primeira vez que Portugal cresce acima da Zona Euro dois anos seguidos.Em 1999, Portugal cresceu 3,9%, acima dos 3% da Zona Euro. Mas no ano seguinte o crescimento foi o mesmo: 3,8% em 2000. Desde esse ano até 2017, a economia portuguesa registou um desempenho pior do que a Zona Euro, exceto em 2009 em que a contração do PIB foi menor em Portugal.(Notícia em atualização)