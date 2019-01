Reuters

O PIB da Zona Euro cresceu 1,2% no quarto trimestre, em termos homólogos, travando face a um crescimento de 1,6% no terceiro trimestre. Confirmam-se assim as expectativas de desaceleração mais profunda da economia do euro. Este é o crescimento do PIB num trimestre mais baixo desde 2013, segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 31 de janeiro, pelo Eurostat.Este crescimento homólogo de 1,2% da economia da Zona Euro é, na prática, o pior desde a recuperação económica pós-crise. Isto porque no final de 2013 o PIB voltou a registar variações positivas, mas o conjunto do ano foi negativo. Apenas em 2014 é que a economia deu mesmo a volta.Esta travagem a fundo da economia no segundo semestre de 2018 aconteceu por vários fatores: a quebra do setor automóvel na Alemanha, o efeito dos coletes amarelos em França, a incerteza à volta da dívida italiana e ainda a desaceleração do comércio mundial devido às tensões entre os EUA e a China.Em cadeia (de um trimestre para o outro), o crescimento manteve-se nos 0,2%, a mesma variação registada no terceiro trimestre.O conjunto dos países da União Europeia também travou, mas cresceu mais do a Zona Euro. Em média, o PIB da UE subiu 1,5%, em termos homólogos, e 0,3%, em cadeia. No caso da média dos 28 Estados-membros, este também é o crescimento económico num trimestre mais baixo desde o final de 2013.O Eurostat revela também a primeira estimativa para a subida do PIB no total do ano de 2018: 1,8% para a Zona Euro e 1,9% para a União Europeia, em termos homólogos.Neste caso, este é o crescimento económico mais baixo desde 2014. Nesse ano, o primeiro da recuperação económica, a Zona Euro tinha crescido 1,4% e a União Europeia 1,8%.Os dados por países, incluindo Portugal, que permitem fazer comparações, só estarão disponíveis na segunda estimativa a ser divulgada pelo Eurostat a 14 de fevereiro.(Notícia atualizada pela última vez às 10:30 com mais informação)