Segundo o gabinete de estatística alemão, o crescimento em cadeia (de um trimestre para o outro) no quarto trimestre foi de 0%, depois dos -0,2% do terceiro trimestre. A Alemanha entraria em recessão técnica caso registasse um segundo trimestre consecutivo de contração da economia, tal como aconteceu em Itália

No conjunto do ano, a economia alemã cresceu 1,5% em 2018, desacelerando face aos 2,5% registados em 2017. Este é o ritmo de crescimento mais baixo da maior economia da Zona Euro desde 2013.



Na comparação anual, a procura interna também teve um desempenho positivo, tanto no consumo privado como no consumo público, ainda que o ritmo de crescimento de ambas tenha sido a menor em três anos. O investimento (público e privado) aumentou 4,8%, assinalando-se as subidas nas máquinas, nos equipamentos e na construção.



Na procura externa, a Alemanha sentiu as ondas de choque das tensões comerciais e da desaceleração mundial. A economia da Zona Euro campeã das exportações manteve o crescimento das vendas ao exterior, mas este foi bem mais tímido do que nos últimos anos. As exportações subiram 2,4% ao passo que as importações cresceram 3,4%, tendo o saldo comercial piorado.



Os dados publicados pelo gabinete de estatística alemão são ajustados de sazonalidade e de efeitos de calendário.

