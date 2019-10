Preços em Portugal não mexeram em outubro

Depois de três meses com inflação negativa, Portugal regista agora uma taxa homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) nula, segundo revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística. O valor é ainda provisório e o número definitivo será conhecido a 13 de novembro.

A confirma-se a taxa nula, significa já uma inversão face ao que vinha acontecendo nos últimos meses, com o país em deflação: em setembro o valor do IPC tinha caído 0,1%, variação idêntica à de agosto. E em julho a queda fora ainda maior, de 0,3%.





Se excluirmos da equação os produtos alimentares não transformados e energéticos, verifica-se que o indicador de inflação subjacente se situou nos 0,3%, mais 0,1 pontos percentuais face à taxa registada no mês anterior.

Já a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -4,5%, quando em setembro foi de -3,8%.

No geral, e comparando com setembro, a taxa de variação mensal do IPC foi de 0,1%, o que compara com 1,1% em setembro. Recuando um ano, verifica-se que a variação mensal em outubro de 2018 foi de -0,1%.

A variação média esperada para os últimos doze meses pelo INE deverá rondar os 0,4%.

Os valores agora conhecidos estão em linha com as previsões do BCE, que na semana passada revelou os dados de um inquérito realizado em outubro junto de um conjunto de profissionais que fazem previsões sobre a evolução dos preços. A média das previsões apontava para uma inflação de longo prazo (a cinco anos, ou seja, 2024) de 1,67%, o que representa o valor mais baixo desde 1999, ano em que estes inquéritos começaram a ser feitos.

(Notícia atualizada às 9:57 com mais informação)