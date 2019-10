No caso da inflação subjacente ("core") - que exclui bens cujo preço é mais volátil como os bens energéticos e alimentares - de longo prazo, esta baixou de 1,7% para 1,6%.A previsão média para a taxa de inflação é de 1,2% para 2019 e 2020 e de 1,4% em 2021. "Estes resultados representam, pelo quarta ronda sucessiva, uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais em média para cada um desses anos em comparação com a ronda de inquérito anterior", escreve o banco central da Zona Euro em comunicado.Quanto ao crescimento económico, os profissionais apontam para uma subida do PIB real no longo prazo de 1,4% ao ano, em média. Mas nos próximos dois anos, pelo menos, o crescimento será ainda menor do que a tendência de longo prazo: 1,1% em 2019, 1% em 2020 e 1,3% em 2021.Já a expectativa em relação à evolução das taxas de juro diretoras do BCE continua a ser baixa: os inquiridos esperam que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento se mantenha nos 0% no curto prazo e aumente "marginalmente" para 0,04% em 2021.Este inquérito foi realizado na primeira semana de outubro, cerca de um mês após o Conselho do BCE ter decidido implementar um novo pacote de estímulos que inclui o regresso do programa de compra de ativos, uma medida que criou divisão e polémica entre os membros do conselho de governadores.No entanto, ontem, na última reunião de política monetária do atual presidente do BCE, Mario Draghi disse na conferência de imprensa que, "infelizmente, tudo o que aconteceu desde setembro tem mostrado abundantemente que a determinação do conselho de governadores para agir foi justificada".Estas expectativas baixas relativas à inflação traçam também o cenário com que a próxima presidente do BCE, Christine Lagarde, que começa o mandato a 1 de novembro, terá de lidar durante os próximos oito anos.