Portugal fechou 2020 com mais peso da dívida ao exterior

A dívida externa líquida de Portugal, que resulta da Posição de Investimento Internacional excluindo, fundamentalmente, os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros, atingiu no final de 2020, de 176,8 mil milhões de euros", lê-se na nota de informação estatística publicada pelo banco central. "Em percentagem do PIB, a dívida externa líquida aumentou 3,1 pontos percentuais entre o final de 2019 e 2020. A dívida externa líquida passou de 84,4 para 87,5% do PIB", assinala ainda o BdP. No ano passado, a economia nacional contraiu 7,6%, levando ao aumento do peso relativo dos compromissos que o conjunto da economia portuguesa assumiu para com credores externos.



Leia Também Portugal perde excedente comercial conquistado no tempo da troika No ano passado, a economia nacional contraiu 7,6%, levando ao aumento do peso relativo dos compromissos que o conjunto da economia portuguesa assumiu para com credores externos.



"O défice da balança de bens diminuiu 4.100 milhões de euros face ao período homólogo, fixando-se em 12.186 milhões de euros", assinala o banco central. "Contudo, o excedente da balança de serviços reduziu-se em 9.242 milhões de euros, para 8.603 milhões de euros", frisa, adiantando que "esta redução foi maioritariamente justificada pelo decréscimo acentuado do saldo da rubrica viagens e turismo, de 8.150 milhões de euros."





Portugal já suporta um peso de endividamento externo de 87,5% do seu Produto Interno Bruto, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP). A dívida externa líquida atingiu 176,8 mil milhões de euros em dezembro de 2020, valor que se torna mais pesado por causa da redução da dimensão da economia nacional, provocada pela crise pandémica.Os dados da balança de pagamentos para o ano completo de 2020, publicados também esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, mostram que a redução do défice na balança comercial de bens foi mais do que anulada pela diminuição do excedente da balança de serviços.Assim, o país deixou de ter o excedente comercial de bens e serviços que tinha acumulado em 2019 (de 1.558 milhões de euros), para registar agora um défice comercial de 3.583 milhões de euros, mostram os números. Do mesmo modo, também a balança corrente (que inclui ainda os rendimentos primários e secundários) passou de excedentária para deficitária, em 2.377 milhões de euros.